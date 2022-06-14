Ракетный удар по четырем областям Украины: появилось видео сбитой ракеты

Сегодня украинские ВВС сбили сразу три крылатые ракеты. Ракеты, вероятно, "Калибры" были запущены по территории Украины из акватории Черного моря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командование Воздушных сил ВСУ.