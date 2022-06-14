Ракетний удар по чотирьох областях України: з'явилося відео збитої ракети
Сьогодні українські ВПС збили одразу три крилаті ракети. Ракети, імовірно, "Калібри", були запущені територією України з акваторії Чорного моря.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командування Повітряних сил ЗСУ.
Сьогодні, 14 червня, у проміжку часу з 12.20 по 13.20, Повітряні сили ЗСУ збили одразу три крилаті ракети (імовірно "Калібр") запущені по території України з акваторії Чорного моря.
Одну із ракет вдалось знищити із ПЗРК в районі відповідальності Повітряного командування "Центр" , дві - зенітними ракетними комплексами, у зоні відповідальності Повітряного командування "Захід" Повітряних сил ЗС України.
Нагадаємо, сьогодні росіяни накрили ракетами 4 області України. Йдеться про Чернігівську, Львівську, Хмельницьку та Тернопільську.
Під час повітряної тривоги, яка лунала майже по всій Україні, чули вибухи у низці областей. Зокрема, Львівській, Тернопільській та Одеській.
Після чого стало відомо про роботу сил ППО в областях. Так, в небі над Львівською областю українські захисники збили російську ракету, про приземлення ворожої цілі стало відомо і у Хмельницькій та Тернопільській області.
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