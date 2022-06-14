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Ракетний удар по чотирьох областях України: з'явилося відео збитої ракети

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Україна, Вівторок 14 червня 2022 17:01
Ракетний удар по чотирьох областях України: з'явилося відео збитої ракети Фото: українські військові (gettyimages)
Автор: Євгеній Прокопенко

Сьогодні українські ВПС збили одразу три крилаті ракети. Ракети, імовірно, "Калібри", були запущені територією України з акваторії Чорного моря.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командування Повітряних сил ЗСУ.

Сьогодні, 14 червня, у проміжку часу з 12.20 по 13.20, Повітряні сили ЗСУ збили одразу три крилаті ракети (імовірно "Калібр") запущені по території України з акваторії Чорного моря.

Одну із ракет вдалось знищити із ПЗРК в районі відповідальності Повітряного командування "Центр" , дві - зенітними ракетними комплексами, у зоні відповідальності Повітряного командування "Захід" Повітряних сил ЗС України.

Нагадаємо, сьогодні росіяни накрили ракетами 4 області України. Йдеться про Чернігівську, Львівську, Хмельницьку та Тернопільську.

Під час повітряної тривоги, яка лунала майже по всій Україні, чули вибухи у низці областей. Зокрема, Львівській, Тернопільській та Одеській.

Після чого стало відомо про роботу сил ППО в областях. Так, в небі над Львівською областю українські захисники збили російську ракету, про приземлення ворожої цілі стало відомо і у Хмельницькій та Тернопільській області.

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