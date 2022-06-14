Воздушная тревога! В Тернопольской области взрывы, во Львовской и Одесской - работает ПВО

Жители Львовской, Тернопольской и Одесской областей почти одновременно услышали взрывы в своих регионах. Местные власти призывают оставаться в укрытиях.

Что об этом известно - в материале РБК-Украина.

Львовская область

Как сообщают местные власти, сейчас работают системы ПВО.

"Жители Львовщины, работает ПВО. Оставайтесь в укрытиях. Тревога еще продолжается", - пишет глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

Мэр Львова в свою очередь информирует, что звуки слышны взрывов во Львовской области, однако в городе тихо.

"Слышны взрывы во Львовской области. По предварительной информации, работает ПВО. Во Львове пока тихо. Оставайтесь в укрытиях!"- пишет садовый.

Тернопольская область

Тем временем мэр Тернополя Сергей Надал подтвердил информацию о взрывах.

"Сообщают о взрывах на Тернопольщине. Позаботьтесь о безопасности", - сообщает Надал.

Впоследствии к жителям обратился и глава Тернопольской ОВА Владимир Труш.

"Не паникуем, не комментируем. Официальная информация только на моих каналах и военной администрации. Обо всем сообщим позже, будьте в укрытиях", - сообщает Труш.

Фотографировать запрещено

В Тернопольской ОВА призвали граждан не фотографировать и не писать никаких комментариев по поводу ситуации.

"Не фотографируйте и не комментируйте. Не работайте корректировщиками огня", - добавил Труш

Одесская область

Между тем о работе ПВО также сообщил и мэр Одессы Геннадий Труханов.

"Звуки, которые вы слышите, это работает ПВО! Оставайтесь в укрытии!",- пишет он.

Воздушная тревога почти по всей Украине

Отметим, что по состоянию на 13:45 во всех областях, кроме Херсонской, объявлена воздушная тревога. Оставайтесь в укрытиях!

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