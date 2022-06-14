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Над Львовской, Хмельницкой и Тернопольской областями сбиты вражеские ракеты: подробности

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Львовская и Хмельницкая область, Вторник 14 июня 2022 14:05
Над Львовской, Хмельницкой и Тернопольской областями сбиты вражеские ракеты: подробности Фото: над Львовской, Хмельницкой и Тернопольской областями сбиты вражеские ракеты (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

В небе над Львовской областью силы ПВО сбили российскую ракету. О приземлении вражеской цели стало известно и в Хмельницкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-каналы глав Львовской и Хмельницкой областей.

Львовская область

Так, ракету украинским защитникам удалось сбить над Золочевом.

"Над Золочевом силы ПВО сбили ракету. В результате падения ракеты повреждения получил объект гражданской инфраструктуры. Информация о пострадавших уточняется", - пишет глава Львовской ОГА Максим Козицкий.

Хмельницкая область

"По предварительной информации, сегодня, во время воздушной тревоги, силы противовоздушной обороны сбили вражескую ракету. Обломки упали в поле, повреждений сооружений нет. В настоящее время осуществляется поиск места падения/обломков сбитой ракеты", - информирует глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий.

Предварительно, жертв и разрушений нет. Информация уточняется.

Тернопольская область

"По предварительной информации только силы противовоздушной обороны сработали по нескольким вражеским ракетам над Тернопольщиной. Специалисты выехали на места падения сбитых ракет", - пишет глава Тернопольской ОВА Владимир Труш.

По его словам, предварительно без жертв и разрушений. Информация уточняется

Массовые взрывы в Украине

Напомним, сегодня во время воздушной тревоги, которая звучала почти по всей Украине, слышали взрывы в ряде областей. В частности, Львовской, Тернопольской и Одесской. Подробности собраны в материале РБК-Украина.

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