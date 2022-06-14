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Сразу четыре области в Украине сбили российские ракеты: в МВД рассказали детали

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Украина, Вторник 14 июня 2022 14:30
Сразу четыре области в Украине сбили российские ракеты: в МВД рассказали детали Фото: советник главы МВД Вадим Денисенко (nvestigator)
Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 14 июня были сбиты российские ракеты сразу в четырех областях Украины. Речь идет о Черниговской, Львовской, Хмельницкой и Тернопольской.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника главы МВД Вадима Денисенко в эфире телемарафона.

Летели из Крыма?

"Сбита ракета в Черниговской области, на Хмельнитчине. На Львовщине и Тернопольщине работало наше ПВО, пока более подробной информации нет", - говорит Денисенко.

При этом он допустил, что часть ракет могла быть выпущена врагом с территории оккупированного Крыма.

"Часть из них (обстрелов - ред.), судя по всему была из Крыма, но относительно того, все ли они были из Крыма пока я сказать не могу", - добавил Денисенко.

Массированные запуски ракет

Напомним, сегодня во время воздушной тревоги, которая звучала почти по всей Украине, слышали взрывы в ряде областей. В частности, Львовской, Тернопольской и Одесской.

После чего стало известно о работе сил ПВО в областях. Так, в небе над Львовской областью украинские защитники сбили российскую ракету, о приземлении вражеской цели стало известно и в Хмельницкой и Тернопольской области.

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