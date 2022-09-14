Ракетный удар и ажиотаж из-за воды: что происходит в Кривом Роге

Удар по гидротехническим сооружениям

Ракеты ударили по Кривому Рогу около 17:00. Местные власти в течение получаса призывали людей оставаться в укрытиях, поскольку ожидались новые запуски.

Позже появилась информация от военных о том, что зафиксировано попадание трех ракет Х-101, запущенных со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Все они попали в объекты на западной окрестности города. Однако в Офисе президента уточнили, что, по предварительным данным, по Кривому Рогу прилетело 7 или 8 ракет.

"Сегодня российские войска направили максимальное количество своего оружия на гидротехнические сооружения. Цель очевидна - попытка создать чрезвычайную ситуацию. Им не важно, останутся люди без воды или город окажется в воде", - отметил замглавы Офиса Кирилл Тимошенко.

В результате ракетной атаки погибших и пострадавших нет. Работают аварийные службы и спасатели. Устраняются последствия удара.

Обновлено от 22:00

По словам Кирилла Тимошенко, на месте ракетного удара вытекает по 100 кубометров воды в секунду, а уровень воды в реке Ингулец меняется каждый час.

Уровень воды по улицам постоянно мониторят специальные посты. Ведется наблюдение и за частным сектором, дома которого находятся в Ингулецком и Центрально-Городском районе города, где есть риск подтопления.

"Это вызов всем нам, но ситуация контролируемая. Привлечены все службы для скорейшей ликвидации угрозы", - добавил он.

Проблемы с водой и ажиотаж в магазинах

Прилеты по гидротехническим сооружениям привели к тому, что в Кривом Роге возникли проблемы с водоснабжением. Однако местные власти заверили, что тем, у кого пропала вода, оперативно восстановят подачу.

"Подача воды населению уже началась, если до вас вода не дошла, то дойдет в ближайшее время", - отметил начальник военной администрации Александр Вилкул.

Тем временем жители города активно раскупают в супермаркетах и магазинах питьевую воду. Хотя коммунальные службы о существенных проблемах не сообщают.

Уровень воды в Ингульце резко поднялся

После ракетного удара резко поднялся уровень воды в речке Ингулец. При этом причина пока непонятна, поскольку конкретная цель атаки до сих пор не раскрывается. В социальных сетях расходятся кадры того, как Ингулец выходит из берегов.

Также появилось видео поврежденной дамбы и последствий разлива воды.

Кром того, сообщается о поднятии уровня воды в парке Мершавцева. На данный момент вода почти достигла моста. Ступени на Лодочной станции тоже подтопило.

Отметим, река Ингулец в отдельных местах является рубежом между украинскими и российскими войсками на юге страны. Пока неизвестно, могут ли подобные удары сказаться на возможном форсировании реки со стороны Сил обороны.

Реакция властей

Глава Офиса президента Андрей Ермак уверен, что это была месть за успешное контрнаступление в Харьковской области.

"Российские террористы, как обычные трусы, ударили по городу в качестве мести за успехи ВСУ в Харьковской области. Вам это не поможет, мелочь российская. Все будет Украина. И Украина умеет давать сдачи", - написал он в своем Telegram.

Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что этим ударом российские войска попытались затопить его родной город. И пригрозил противнику ответом.

"Все, что могут оккупанты - это посеять панику, создать чрезвычайную ситуацию, попытаться оставить людей без света, тепла, воды и пищи. Сможет ли это нас сломать? Отнюдь. Будет ли их ждать справедливый ответ и возмездие? Безусловно, да", - подчеркнул он.