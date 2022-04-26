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Ракетный обстрел Запорожья: глава ОВА подтвердил гибель гражданского

Фото: Вокзал в Запорожье (061.ua)
Автор: Антон Федорцив

Глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух прокомментировал утренний обстрел Запорожья.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Telegram-канал Запорожской ОВА.

Глава области подтвердил удар по одному из предприятий города. В результате вражеских обстрелов погиб мирный житель.

"Попали на территорию одного из предприятий. Убили гражданского человека, работавшего дежурным электриком. Выражаем глубокие соболезнования родным!" – заявил Старух.

Утром две управляемые ракеты РФ попали в предприятие в Запорожье. Повреждения и разрушения получили инфраструктурные объекты предприятия.

К слову, три человека погибли под обломками разрушенного обстрелом РФ дома в Попасной.

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