Ракетный обстрел Запорожья: глава ОВА подтвердил гибель гражданского

Глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух прокомментировал утренний обстрел Запорожья.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Telegram-канал Запорожской ОВА.
Глава области подтвердил удар по одному из предприятий города. В результате вражеских обстрелов погиб мирный житель.
"Попали на территорию одного из предприятий. Убили гражданского человека, работавшего дежурным электриком. Выражаем глубокие соболезнования родным!" – заявил Старух.
Утром две управляемые ракеты РФ попали в предприятие в Запорожье. Повреждения и разрушения получили инфраструктурные объекты предприятия.
К слову, три человека погибли под обломками разрушенного обстрелом РФ дома в Попасной.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.