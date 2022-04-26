Ракетний обстріл Запоріжжя: глава ОВА підтвердив загибель цивільного

Голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух прокоментував ранковий обстріл Запоріжжя.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Telegram-канал Запорізької ОВА.
Очільник області підтвердив удар по одному з підприємств міста. Внаслідок ворожого обстрілу загинув мирний мешканець.
"Влучили на територію одного з підприємств. Вбили цивільну людину, яка працювала черговим електриком. Висловлюємо глибокі співчуття рідним!" – заявив Старух.
Вранці дві керовані ракети РФ влучили в підприємство у Запоріжжі. Пошкоджень та руйнацій зазнали інфраструктурні об’єкти підприємства.
До слова, троє людей загинули під уламками зруйнованого обстрілом РФ будинку в Попасній.
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