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Ракетний обстріл Запоріжжя: глава ОВА підтвердив загибель цивільного

Фото: Вокзал у Запоріжжі (061.ua)
Автор: Антон Федорців

Голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух прокоментував ранковий обстріл Запоріжжя.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Telegram-канал Запорізької ОВА.

Очільник області підтвердив удар по одному з підприємств міста. Внаслідок ворожого обстрілу загинув мирний мешканець.

"Влучили на територію одного з підприємств. Вбили цивільну людину, яка працювала черговим електриком. Висловлюємо глибокі співчуття рідним!" – заявив Старух.

Вранці дві керовані ракети РФ влучили в підприємство у Запоріжжі. Пошкоджень та руйнацій зазнали інфраструктурні об’єкти підприємства.

До слова, троє людей загинули під уламками зруйнованого обстрілом РФ будинку в Попасній.

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