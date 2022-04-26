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В Луганской области после обстрела обрушился дом: трое погибших

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Луганск, Вторник 26 апреля 2022 13:38
В Луганской области после обстрела обрушился дом: трое погибших Фото: в Луганской области после обстрела обрушился дом (t.me/luhanskaVTSA)
Автор: Наталия Гурковская

Три человека погибли и одна женщина выжила после обрушения дома в Попасной. В момент обрушения жители прятались от обстрелов российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Луганской ОВА Сергея Гайдая.

"Они прятались в подвале от российских снарядов. Но именно в этот дом и прилетело. Произошел обвал стен и перекрытие до самого подвала. Людей завалило", - пишет он.

После обвала дом загорелся. Спасателям удалось погасить пламя, однако три находившихся там человека были уже без признаков жизни.

"Одна женщина выжила", – добавил Гайдай.

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