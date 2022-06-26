UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Ракетный обстрел Киева: одна из ракет попала в детский сад

Фото: одна из российских ракет попала в детский сад в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Российские военные утром нанесли ракетный удар по Киеву. Один из снарядов попал в детский сад.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Киев Оперативный".

Фото: одна из российских ракет попала в детский сад в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)

Ракета, которая попала по детскому саду - образовала большую воронку. Часть здания была разрушена.

"Второе попадание "высокоточной" ракеты Путина было в детский сад на улице Половецкой. На месте, где была детская площадка, теперь воронка диаметром 7 метров", - пишет советник главы МВД Антон Геращенко

Фото: одна из российских ракет попала в детский сад в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Киеве утром прогремели четыре взрыва. Вследствие попадание ракеты в многоэтажку в Шевченковском районе Киева пострадали пять человек.

РБК-Украина публикует подробный репортаж с места событий.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КиевРоссийская ФедерацияУкраина