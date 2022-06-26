Ракетный обстрел Киева: одна из ракет попала в детский сад

Российские военные утром нанесли ракетный удар по Киеву. Один из снарядов попал в детский сад.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Киев Оперативный".
Фото: одна из российских ракет попала в детский сад в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)
Ракета, которая попала по детскому саду - образовала большую воронку. Часть здания была разрушена.
"Второе попадание "высокоточной" ракеты Путина было в детский сад на улице Половецкой. На месте, где была детская площадка, теперь воронка диаметром 7 метров", - пишет советник главы МВД Антон Геращенко
Фото: одна из российских ракет попала в детский сад в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)
Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Киеве утром прогремели четыре взрыва. Вследствие попадание ракеты в многоэтажку в Шевченковском районе Киева пострадали пять человек.
РБК-Украина публикует подробный репортаж с места событий.
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