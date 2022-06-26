Ракетный удар по Киеву: стало известно количество пострадавших
В результате ракетного удара по многоэтажке в Шевченковском районе Киева пострадали пять человек. Их госпитализировали.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра столицы Виталия Кличко и главу Нацполиции Игоря Клименко.
По словам городского головы, пострадали четыре человека, среди них есть семилетняя девочка и ее мама, которую достали из-под завалов. Она является гражданкой России.
Позже глава Нацполиции Игорь Клименко в Facebook сообщил о пятом раненом.
"По состоянию на 11:06 пострадавших 5-ро. Из-под завалов спасатели достали еще одного мужчину", - отметил он.
Из дома эвакуировали 25 жильцов, сейчас поисковые работы еще продолжаются. На месте работают спасатели, медики и около 200 полицейских.
Напомним, что сегодня утром в Киеве прогремело несколько взрывов. Позже стало известно о ракетном ударе в Шевченковском районе. Ракета попала в многоэтажный жилой дом, в результате чего возник пожар.
По состоянию на 11:00 известно об одном погибшем, которого вытащили из-под завалов.
Все что известно на этот момент о ракетной атаке на столицу собрало РБК-Украина.
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