Ракетный удар по Киеву: стало известно количество пострадавших

В результате ракетного удара по многоэтажке в Шевченковском районе Киева пострадали пять человек. Их госпитализировали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра столицы Виталия Кличко и главу Нацполиции Игоря Клименко .

По словам городского головы, пострадали четыре человека, среди них есть семилетняя девочка и ее мама, которую достали из-под завалов. Она является гражданкой России.

Позже глава Нацполиции Игорь Клименко в Facebook сообщил о пятом раненом.

"По состоянию на 11:06 пострадавших 5-ро. Из-под завалов спасатели достали еще одного мужчину", - отметил он.

Из дома эвакуировали 25 жильцов, сейчас поисковые работы еще продолжаются. На месте работают спасатели, медики и около 200 полицейских.