Ракетний обстріл Києва: одна з ракет влучила у дитячий садок

Фото: одна з російських ракет влучила у дитячий садок в Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)

Ракета, яка влучила по дитячому садку - утворила велику вирву. Частина будівлі була зруйнована.

"Друге влучення "високоточної" ракети Путіна було в дитячий садок на вулиці Половецькій. На місці, де був дитячий майданчик, тепер вирва діаметром 7 метрів", - пише радник глави МВС Антон Геращенко

Фото: одна з російських ракет влучила у дитячий садок в Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)