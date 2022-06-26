RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Ракетний обстріл Києва: одна з ракет влучила у дитячий садок

Фото: одна з російських ракет влучила у дитячий садок в Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Російські військові зранку завдали ракетного удару по Києву. Один зі снарядів влучив у дитячий садок.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Київ оперативний".

Фото: одна з російських ракет влучила у дитячий садок в Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)

Ракета, яка влучила по дитячому садку - утворила велику вирву. Частина будівлі була зруйнована.

"Друге влучення "високоточної" ракети Путіна було в дитячий садок на вулиці Половецькій. На місці, де був дитячий майданчик, тепер вирва діаметром 7 метрів", - пише радник глави МВС Антон Геращенко

Фото: одна з російських ракет влучила у дитячий садок в Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в Києві зранку пролунали чотири вибухи. Внаслідок влучання ракети в по багатоповерхівці в Шевченківському районі Києва постраждало п'ятеро осіб.

РБК-Україна публікує детальний репортаж з місця подій.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КиївРосійська ФедераціяУкраїна