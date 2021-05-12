UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Ракетный корабль России заметили возле украинского побережья

Автор: Анастасия Рокитна

Российский военный корабль "Павел Державин" обнаружили недалеко от украинского побережья. Он находился всего в 19 милях восточнее Черноморска Одесской области, но это за пределами территориального моря Украины.

Об этом сообщает одесское издание "Думская".

Корабль заметил при помощи радиолокатора берегового пограничного поста в Одесской области, пишет издание.

Неопознанный объект опросили по радиоканалу и получили ответ, что это "Бугель 363". Такой позывной у патрульного корабля черноморского флота РФ с бортовым номером 363 - ракетного корвета "Павел Державин".

"Думская" пишет, что после обнаружения корвет начал двигаться в восточном направлении. Он мог сопровождать американский корабль береговой охраны USCGC Hamilton (WLC753), который вчера покинул Одессу.

Напомним, Соединенные Штаты Америки и Украина провели совместные морские учения. Однако, учениям препятствовали российские корабли.

Ранее в Госпогранслужбе Украины оценили возможность вторжения России из Крыма.

Отметим, Россия развернула войска вокруг Украины на 5 направлениях.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Российская ФедерацияУкраинакорабль