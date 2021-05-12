Ракетный корабль России заметили возле украинского побережья

Российский военный корабль "Павел Державин" обнаружили недалеко от украинского побережья. Он находился всего в 19 милях восточнее Черноморска Одесской области, но это за пределами территориального моря Украины.

Об этом сообщает одесское издание "Думская" .

Корабль заметил при помощи радиолокатора берегового пограничного поста в Одесской области, пишет издание.

Неопознанный объект опросили по радиоканалу и получили ответ, что это "Бугель 363". Такой позывной у патрульного корабля черноморского флота РФ с бортовым номером 363 - ракетного корвета "Павел Державин".

"Думская" пишет, что после обнаружения корвет начал двигаться в восточном направлении. Он мог сопровождать американский корабль береговой охраны USCGC Hamilton (WLC753), который вчера покинул Одессу.