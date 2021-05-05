В Украине оценили возможность вторжения России из Крыма
Угроза наступления России с территории временно оккупированного Крыма существует. Однако, стратегические замыслы военно-политического руководства РФ неизвестны.
Об этом заявил в интервью РБК-Украина глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко.
По его словам, можно констатировать факты о сосредоточении в том или ином месте определенных группировок ВС РФ, но что планирует российское руководство неизвестно.
"Чисто теоретически такая возможность существует, эта группировка может начать вторжение на территорию Украины с территории временно оккупированного Крыма", - сообщил он.
Дейнеко, вместе с тем, отметил, что отвод войск начался.
"Но ведь до этого было и наращивание тех сил, которые уже были. Вы же понимаете, что нельзя одномоментно вывести такое количество военнослужащих, такое количество оружия и военной техники", - отметил он.
Напомним, командующий Объединенных сил ВС Украины Сергей Наев заявил, что угрозы вторжения России в Украину пока нет.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу объявил об отводе войск из оккупированного Крыма и восточной границы Украины.