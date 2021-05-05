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В Украине оценили возможность вторжения России из Крыма

Новина українською → Киев, Среда 05 мая 2021 09:15
В Украине оценили возможность вторжения России из Крыма Фото: глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко (dpsu.gov.ua)
Автор: Анастасия Рокитна

Угроза наступления России с территории временно оккупированного Крыма существует. Однако, стратегические замыслы военно-политического руководства РФ неизвестны.

Об этом заявил в интервью РБК-Украина глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко.

По его словам, можно констатировать факты о сосредоточении в том или ином месте определенных группировок ВС РФ, но что планирует российское руководство неизвестно.

"Чисто теоретически такая возможность существует, эта группировка может начать вторжение на территорию Украины с территории временно оккупированного Крыма", - сообщил он.

Дейнеко, вместе с тем, отметил, что отвод войск начался.

"Но ведь до этого было и наращивание тех сил, которые уже были. Вы же понимаете, что нельзя одномоментно вывести такое количество военнослужащих, такое количество оружия и военной техники", - отметил он.

Напомним, командующий Объединенных сил ВС Украины Сергей Наев заявил, что угрозы вторжения России в Украину пока нет.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу объявил об отводе войск из оккупированного Крыма и восточной границы Украины.

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В Украине оценили возможность вторжения России из Крыма
В Украине оценили возможность вторжения России из Крыма
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Сергей Дейнеко: Теоретически войска РФ до сих пор могут начать вторжение из Крыма
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Сергей Дейнеко: Теоретически войска РФ до сих пор могут начать вторжение из Крыма