Россия развернула войска вокруг Украины на 5 направлениях: карта
Россия развернула у украинских границ 100-тысячную армию. Российская техника и военные расположены вокруг Украины на 5 направлениях.
Об этом заявил на форуме "Украина 30" глава Службы безопасности Украины Иван Баканов.
Он назвал направления, на которых РФ концентрирует свои войска:
- Северский,
- Слобожанский,
- Донецкий,
- ОРДЛО,
- Крымское межвидовое объединение войск,
- Южнобугский.
Фото: карта, которую Баканов показал в презентации
Отметим, ранее в интервью для РБК-Украина глава Госпогранслужбы Украины Дейнеко подтвердил отвод российских войск от украинских границ только в одном направлении - возле Крыма.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, если Россия пойдет на полномасштабную эскалацию - может начаться мировая война.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что нет прощения тем, кто, забыв уроки Второй мировой войны, "опять вынашивает агрессивные планы".
Отметим, в США объяснили, почему Путин развернул войска у границ Украины.