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Россия препятствовала совместным учениям США и Украины в Черном море

Новина українською → Киев, Воскресенье 09 мая 2021 12:31
Россия препятствовала совместным учениям США и Украины в Черном море Фото: США и Украина провели морские учения (dpsu.gov.ua)
Автор: Анастасия Рокитна

Соединенные Штаты Америки и Украина провели совместные морские учения. Однако, учениям препятствовали российские корабли.

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

Действия партнеров пристально отслеживали и сопровождали своим присутствием корабли РФ. На этот раз на "охоту" отправились два пограничных сторожевых корабля ФСБ РФ проекта "Охотник", чуть отдаленно, но довольно навязчиво кружил еще один корабль ЧФ РФ, рассказали в Госпогранслужбе.

"Корабли страны-агрессоры, то объявляли вымышленные координаты закрытых районов, требуя оставить их, то опасно маневрировали и пытались искусственно сузить зону маневра для украинского и американского кораблей", - говорится в сообщении.

Фото: США и Украина провели морские учения (dpsu.gov.ua)

В Украине заявили о дерзком нарушении норм международного морского права.

"Ни четырехбальный шторм, ни наглые выходки "Охотников" под триколором не помешали партнерам отработать программу маневров", - отметили украинские пограничники.

Сейчас корабль морской охраны Госпогранслужбы "Григорий Куропятников" и американский корабль HAMILTON остаются в море, продолжая совместные учения.

Напомним, американские военные задержали судно с партией российского оружия.

Отметим, что в Госпогранслужбе Украины оценили возможность вторжения России из Крыма.

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