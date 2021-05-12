Ракетний корабель Росії помітили біля українського узбережжя

Російський військовий корабель "Павло Державін" виявили недалеко від українського узбережжя. Він знаходився всього в 19 милях на схід від Чорноморська Одеської області, але це за межами територіального моря України.
Корабель помітили за допомогою радіолокатора берегового прикордонного поста в Одеській області, пише видання.
Непізнаний об'єкт опитали по радіоканалу і отримали відповідь, що це "Бугель 363". Такий позивний у патрульного корабля Чорноморського флоту РФ з бортовим номером 363 - ракетного корвета "Павло Державін".
"Думська" пише, що після виявлення корвет почав рухатися у східному напрямку. Він міг супроводжувати американський корабель берегової охорони USCGC Hamilton (WLC753), який вчора покинув Одесу.
Нагадаємо, Сполучені Штати Америки та Україна провели спільні морські навчання. Однак, навчанням перешкоджали російські кораблі.
Раніше у Держприкордонслужбі України оцінили можливість вторгнення Росії з Криму.
Зазначимо, Росія розгорнула війська навколо України на 5 напрямках.