Ракетные удары по Киеву: что известно на данный момент

Что известно на данный момент

Около 7 утра прозвучала серия взрывов в Шевченковском районе Киева. Оккупанты ударили ракетами по жилому дому и детскому саду. В результате удара один человек погиб, 5 - пострадали. У одной из пострадавших обнаружили российский паспорт.

Ракеты по Киеву выпустили с территории Каспиского моря, враг применил бомбардировщики Ту-95 и Ту-160.

После 11:00 снова раздались взрывы, в частности на окраинах города, а также в районе Бородянки.

Арестович предупреждает, что взывы в Киеве могут продолжаться весь день.

РБК-Украина напоминает, где искать ближайшее укрытие в Киеве при воздушной тревоге.

По состоянию на 13:05 в Киеве объявлен отбой воздушной тревоги.

Число пострадавших от утренних ударов по Киеву возросло до 6, разбор завалов продолжается.

В КГГА заявили, что кроме утренних взрывов в Шевченковском районе больше попаданий в Киеве не было. Все остальные взрывы - работа ПВО.

Последствия ракетных ударов в Киеве

Фото: дом, пострадавший от утреннего ракетного удара по Киеву (Виталий Носач, РБК-Украина)

Больше фото и видео - в репортаже РБК-Украина с места взрывов в Киеве.

Реакции

В Офисе президента утренние удары прокомментировал глава ОП Андрей Ермак. Он заявил о необходимости признать Россию страной-спонсором терроризма, а также призвал предоставить Украине современные системы противоракетной обороны.

Также высказался о взрывах и советник Ермака Михаил Подоляк.

"4 "высокоточные" российские ракеты ударили по жилым объектам в центре столицы. "Вторая армия мира" ничем не отличается от талибов или "Хезболлы", уничтожающих цивилизацию. Но террористов всегда ждет один финал - расплата", - написал Подоляк.

Еще один советник Ермака Алексей Арестович предупредил, что оккупанты сегодня весь день могут работать по Киеву.

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба призвал участников саммита G7 ответить на сегодняшний удар по Киеву новыми санкциями против России и более тяжелым вооружением для Украины.