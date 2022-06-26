Ракетные удары по Киеву: что известно на данный момент

Оккупанты нанесли ракетные удары по Киеву 26 июня. Утром жители столицы проснулись от взрывов в центральной части города, позже появились сообщения о новой серии взрывов.
Подробнее о том, что известно на данным момент о взрывах в Киеве - в материале РБК-Украина ниже.
Фото: дом, пострадавший от утреннего ракетного удара по Киеву (Виталий Носач, РБК-Украина)
Больше фото и видео - в репортаже РБК-Украина с места взрывов в Киеве.
В Офисе президента утренние удары прокомментировал глава ОП Андрей Ермак. Он заявил о необходимости признать Россию страной-спонсором терроризма, а также призвал предоставить Украине современные системы противоракетной обороны.
Также высказался о взрывах и советник Ермака Михаил Подоляк.
"4 "высокоточные" российские ракеты ударили по жилым объектам в центре столицы. "Вторая армия мира" ничем не отличается от талибов или "Хезболлы", уничтожающих цивилизацию. Но террористов всегда ждет один финал - расплата", - написал Подоляк.
Еще один советник Ермака Алексей Арестович предупредил, что оккупанты сегодня весь день могут работать по Киеву.
Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба призвал участников саммита G7 ответить на сегодняшний удар по Киеву новыми санкциями против России и более тяжелым вооружением для Украины.