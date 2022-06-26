Ракетні удари по Києву: що відомо на даний момент

Що відомо на даний момент

Близько 7 ранку пролунала серія вибухів у Шевченківському районі Києва. Окупанти вдарили ракетами по житловому будинку та дитячому садку. В результаті удару одна людина загинула, 5 -постраждали. У однієї з постраждалих виявили російський паспорт.

Ракети по Києву випустили з території Каспіського моря, ворог застосував бомбардувальники Ту-95 і Ту-160.

Після 11:00 знову пролунали вибухи, зокрема на околицях міста, а також в районі Бородянки.

Арестович попереджає, що вибухи в Києві можуть тривати весь день.

РБК-Україна нагадує, де шукати найближче укриття у Києві у випадку повітряної тривоги.

Станом на 13:05 у Києві оголошено відбій повітряної тривоги.

Наслідки ракетних ударів у Києві

Фото: будинок, який постраждав від ранкового ракетного удару по Києву (Віталій Носач, РБК-Україна)

Більше фото і відео - в репортажі РБК-Україна з місця вибухів у Києві.

Реакція

В офісі президента ранкові удари прокоментував глава ОП Андрій Єрмак. Він заявив про необхідність визнати Росію країною-спонсором тероризму, а також закликав надати Україні сучасні системи протиракетної оборони.

Також висловився про вибухи і радник Єрмака Михайло Подоляк.

"4 "високоточні" російські ракети вдарили по житлових об'єктах в центрі столиці. "Друга армія світу" нічим не відрізняється від талібів або "Хезболли", що знищують цивілізацію. Але терористів завжди чекає один фінал - розплата", - написав Подоляк.

Ще один радник Єрмака Олексій Арестович попередив, що окупанти сьогодні весь день можуть працювати по Києву.

Глава українського МЗС Дмитро Кулеба закликав учасників саміту G7 відповісти на сьогоднішній удар по Києву новими санкціями проти Росії і більш важким озброєнням для України.