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Ракетные обстрелы в Винницкой области: погибли 5 человек, 18 ранены

Фото: в Винницкой области из-за обстрелов погибли 5 человек (УНИАН)
Автор: Наталья Юрченко

В результате ракетных обстрелов Жмеринки и Козятина (Винницкая область) погибли 5 человек. Еще 18 человек получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Винницкую областную прокуратуру.

Отмечается, что Россия нанесла ракетные удары по объектам транспортной инфраструктуры. По предварительным данным, жертвами стали 5 человек, еще 18 ранены.

Управление СБУ в Винницкой области открыло уголовные производства по ч. 3 ст. 110 УКУ (умышленные действия, совершенные с целью изменения границ территории или государственной границы Украины, которые привели к гибели людей и других тяжких последствий).

Напомним, утром 25 апреля российские оккупанты атаковали западные и центральные регионы Украины. В частности, под ракетные удары попали Винницкая, Львовская и Ровненькая области.

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