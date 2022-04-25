Ракетні обстріли у Вінницькій області: загинули 5 осіб, 18 поранені

Внаслідок ракетних обстрілів Жмеринки і Козятина (Вінницька область) загинули 5 осіб. Ще 18 людей отримали поранення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Вінницьку обласну прокуратуру.
Зазначається, що Росія завдала ракетних ударів по об'єктах транспортної інфраструктури. За попередніми даними, жертвами стали 5 осіб, ще 18 поранені.
Управління СБУ у Вінницькій області відкрило кримінальні провадження за ч. 3 ст. 110 ККУ (умисні дії, вчинені з метою зміни меж території або державного кордону України, які призвели до загибелі людей та інших тяжких наслідків).
Нагадаємо, зранку 25 квітня російські окупанти атакували західні та центральні регіони України. Зокрема, під ракетні удари потрапили Вінницька, Львівська та Рівненька області.
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