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В Ровненской ОВА подтвердили три попадания ракет РФ, жертв удалось избежать

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Ровненская область, Понедельник 25 апреля 2022 14:30
В Ровненской ОВА подтвердили три попадания ракет РФ, жертв удалось избежать Фото: Виталий Коваль (facebook.com/RivneODA)
Автор: Антон Федорцив

Глава Ровненской областной военной администрации Виталий Коваль отчитался о последствиях ракетных обстрелов региона войсками РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Telegram-канал главы Ровенской области.

Три вражеских ракеты, по словам Коваля, попали в железнодорожную инфраструктуру в Здолбуновском районе. Глава ОВА еще раз призвал жителей Ровненской области не распространять фото и видео разрушений.

"Выехал на место происшествия. Жертв нет. У одного работника легкое повреждение. Повреждены окна и крыши около 20 близлежащих домов. Оцениваем ущерб. С жителями работают психологи", – написал Коваль.

На территории области уже возобновлено движение пассажирских поездов. Работы по преодолению последствий ракетного удара продолжаются.

К слову, Россия заявила о разоблачении подготовки покушения на пропагандиста Соловьева.

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