В Ровненской ОВА подтвердили три попадания ракет РФ, жертв удалось избежать
Глава Ровненской областной военной администрации Виталий Коваль отчитался о последствиях ракетных обстрелов региона войсками РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Telegram-канал главы Ровенской области.
Три вражеских ракеты, по словам Коваля, попали в железнодорожную инфраструктуру в Здолбуновском районе. Глава ОВА еще раз призвал жителей Ровненской области не распространять фото и видео разрушений.
"Выехал на место происшествия. Жертв нет. У одного работника легкое повреждение. Повреждены окна и крыши около 20 близлежащих домов. Оцениваем ущерб. С жителями работают психологи", – написал Коваль.
На территории области уже возобновлено движение пассажирских поездов. Работы по преодолению последствий ракетного удара продолжаются.
К слову, Россия заявила о разоблачении подготовки покушения на пропагандиста Соловьева.
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