ru ua
Пт, 01 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Через ракетний удар по Одеській області постраждав санаторій Молдови

Новость на русском →
Одеська область, П'ятниця 01 липня 2022 15:53
Через ракетний удар по Одеській області постраждав санаторій Молдови Фото: через ракетний удар по Одеській області постраждав санаторій Молдови (t.me/dsns_telegram)
Автор: Єлизавета Драбкіна

В результаті ракетного удару росіян по Сергіївці Одеської області постраждав дитячий реабілітаційний центр уряду Молдови.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на міністра охорони здоров'я Молдови Аллу Немеренко в Facebook.

Вона зазначила, що центр призначався для реабілітації дітей з Молдови з важкими захворюваннями. Його діяльність була зупинена в період пандемії, але там залишався деякий персонал.

"З жалем нам повідомили, що п'ять співробітників центру поранені і один загинув. Всі вони проживали в будівлі, що постраждала від обстрілу", - написала міністр.

При цьому сам центр серйозно не постраждав, були вибиті тільки вікна котельні.

Нагадаємо, 1 липня окупанти завдали кілька ракетних ударів по Одеській області. Один зі снарядів влучив у багатоповерховий будинок, інша ракета - в базу відпочинку в Білгород-Дністровському районі. В результаті ракетного удару загинули 20 людей.

Читайте РБК-Україна в Google News
Одеса Молдова Війна Росії проти України
NEWS
Візовий режим з РФ та платне розмитнення: що зміниться з 1 липня
Візовий режим з РФ та платне розмитнення: що зміниться з 1 липня
DAILY
Олег Синєгубов: Ми готові до ймовірних нових спроб наступу на Харків
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Олег Синєгубов: Ми готові до ймовірних нових спроб наступу на Харків