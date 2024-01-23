Ракетний удар по житловому будинку у Харкові: понад 30 поранених, 3 жертви (відео)

Внаслідок ракетного удару російських терористів по Харкову 23 січня загинуло троє людей, ще понад 30 - отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook начальника Головного управління Національної поліції в Харківській області Володимира Тимошка та Telegram глави Харківської ОВА Олега Синєгубова.

"28 людей отримали поранення внаслідок ударів по Харкову. Дані оновлюються. Медики продовжують надавати допомогу", - повідомив Синєгубов.

Окрім того, за попередніми даними, внаслідок атаки троє людей загинули.

"Окупанти вдарили виключно по цивільній інфраструктурі: зруйновані житлові будинки, знищені цивільні автомобілі. Черговий акт тероризму!", - додав глава ОВА.

Оновлено 9:21

Як повідомив Синєгубов, кількість поранених у Харкові зросла до 35 осіб. Серед них - двоє дітей 10 та 12 років. У важкому стані перебувають п'ятеро людей.

Ракетні удари по Харкову 23 січня

Сьогодні вночі окупанти обстрілювали Харків. Зокрема, поцілили по району житлової та цивільної забудови.

Також серія вибухів у місті пролунала вранці.

Внаслідок російського обстрілу Харкова зруйновано під'їзд житлового будинку у Київському районі міста, під завалами перебувають люди.

Також повідомляється про відсутність електроенергії та частково води в одній з найпостраждаліших частин району.