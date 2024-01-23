ua en ru
Вт, 23 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Ракетний удар по житловому будинку у Харкові: понад 30 поранених, 3 жертви (відео)

Харків , Вівторок 23 січня 2024 09:08
UA EN RU
Ракетний удар по житловому будинку у Харкові: понад 30 поранених, 3 жертви (відео) Фото: наслідки ракетного удару по Харкову (t.me/synegubov)
Автор: Тетяна Степанова

Внаслідок ракетного удару російських терористів по Харкову 23 січня загинуло троє людей, ще понад 30 - отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook начальника Головного управління Національної поліції в Харківській області Володимира Тимошка та Telegram глави Харківської ОВА Олега Синєгубова.

"28 людей отримали поранення внаслідок ударів по Харкову. Дані оновлюються. Медики продовжують надавати допомогу", - повідомив Синєгубов.

Окрім того, за попередніми даними, внаслідок атаки троє людей загинули.

"Окупанти вдарили виключно по цивільній інфраструктурі: зруйновані житлові будинки, знищені цивільні автомобілі. Черговий акт тероризму!", - додав глава ОВА.

Оновлено 9:21

Як повідомив Синєгубов, кількість поранених у Харкові зросла до 35 осіб. Серед них - двоє дітей 10 та 12 років. У важкому стані перебувають п'ятеро людей.

Ракетні удари по Харкову 23 січня

Сьогодні вночі окупанти обстрілювали Харків. Зокрема, поцілили по району житлової та цивільної забудови.

Також серія вибухів у місті пролунала вранці.

Внаслідок російського обстрілу Харкова зруйновано під'їзд житлового будинку у Київському районі міста, під завалами перебувають люди.

Також повідомляється про відсутність електроенергії та частково води в одній з найпостраждаліших частин району.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
харков Війна Росії проти України ракетный удар Ракетна атака
NEWS
З'явились фото наслідків обстрілу у Солом'янському районі Києва
З'явились фото наслідків обстрілу у Солом'янському районі Києва
DAILY
Зміна акценту. Головне про ситуацію на фронті та чи почне РФ наступ на Куп'янськ
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна Зміна акценту. Головне про ситуацію на фронті та чи почне РФ наступ на Куп'янськ