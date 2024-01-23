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У Харкові через обстріл зруйновано під'їзд житлового будинку, під завалами люди

Харків, Вівторок 23 січня 2024 08:03
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У Харкові через обстріл зруйновано під'їзд житлового будинку, під завалами люди Фото: у Харкові після ракетної атаки РФ зруйновано підʼїзд багатоквартирного будинку (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Внаслідок російського обстрілу Харкова зруйновано під'їзд житлового будинку, під завалами перебувають люди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Харкова Ігоря Терехова в Telegram та керівника Харківської ОВА Олега Синєгубова.

Зі слів Терехова, внаслідок ранкового обстрілу зафіксовано повну руйнацію підʼїзду багатоквартирного будинку. Також повідомляється про відсутність електроенергії та частково води в одній з найпострадаліших частин Київського району міста.

Начальник Харківської обласної військової адміністрації повідомив, що росіяни вдарили по житловому багатоповерховому будинку у Київському районі Харкова.

"Зруйновані під’їзди. Під завалами перебувають люди. Рятувальники та інші екстрені служби працюють на місці", - заявив він.

Удари по Харкову

Варто зазначити, що сьогодні вночі окупанти обстрілювали Харків. Зокрема, поцілили по району житлової та цивільної забудови.

Згодом серія вибухів у місті пролунала вранці.

Ракетна атака по Україні 23 січня

Наразі по всій території України наразі оголошено повітряну тривогу. Військові повідомляли про пуски крилатих ракет з стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з району Каспійського моря.

Серія потужних вибухів лунала в Києві, повідомлялося про роботу сил протиповітряної оборони.

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