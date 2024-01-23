Ракетный удар по жилому дому в Харькове: почти 30 раненых, 3 жертвы (видео)

В результате ракетного удара российских террористов по Харькову 23 января погибли три человека, еще 28 - получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook начальника Главного управления Национальной полиции в Харьковской области Владимира Тимошко и Telegram главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

"28 человек получили ранения в результате ударов по Харькову. Данные обновляются. Медики продолжают оказывать помощь", - сообщил Синегубов.

Кроме того, по предварительным данным, в результате атаки три человека погибли.

"Оккупанты ударили исключительно по гражданской инфраструктуре: разрушены жилые дома, уничтожены гражданские автомобили. Очередной акт терроризма!", - добавил глава ОВА.

Ракетные удары по Харькову 23 января

Сегодня ночью оккупанты обстреливали Харьков. В частности, попали по району жилой и гражданской застройки.

Также серия взрывов в городе прозвучала утром.

В результате российских обстрелов Харькова разрушен подъезд жилого дома в Киевском районе города, под завалами находятся люди.

Также сообщается об отсутствии электроэнергии и частично воды в одной из наиболее пострадавших частей района.