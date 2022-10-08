UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Ракетний удар по Запоріжжю 6 жовтня: кількість жертв зросла до 17

Фото: кількість жертв внаслідок удару по Запоріжжю 6 жовнтя зросла до 17 (t.me/dsns_telegram)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Кількість загиблих людей внаслідок ракетних ударів російських окупантів по Запоріжжю 6 жовтня зросла до 17.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.

Повідомляється, що загалом з-під завалів п’ятиповерхового житлового будинку у Запоріжжі було деблоковано 13 загиблих осіб, з них одна дитина. При цьому шістьох людей врятовали, з яких 4 госпіталізовано.

З-під завалів чотириповерхового житлового будинку було деблоковано чотирьох загиблих людей. При цьому врятовали 15 осіб, з яких 8 госпіталізовано.

"Всього загинуло 17 осіб (з них 1 дитина та 1 особа померла в лікарні), врятовано
21 особу, з яких 12 госпіталізовано", - зазначають в ДСНС.

Аварійно-рятувальні роботи на місці зруйнованих житлових будинків тривають.

Нагадаємо, 6 жовтня росіяни випустили по Запоріжжю сім ракет. Від обстрілу росіян постраждали приватні та багатоквартирні будинки, а також автомобілі, магазини, медичні та освітні установи, зупинка громадського транспорту та інші інфраструктурні об’єкти.

Окрім того, вчора системи ППО збили три ракети росіян над однією з громад Запорізького району.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Запоріжжя