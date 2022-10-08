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Ракетный удар по Запорожью 6 октября: количество жертв возросло до 17

Фото: количество жертв в результате удара по Запорожью 6 октября возросло до 17 (t.me/dsns_telegram)
Автор: Елизавета Драбкина

Число погибших в результате ракетных ударов российских оккупантов по Запорожью 6 октября возросло до 17.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.

Сообщается, что всего из-под завалов пятиэтажного жилого дома в Запорожье было деблокировано 13 погибших, из них один ребенок. При этом шесть человек спасли, из которых 4 госпитализированы.

Из-под завалов четырехэтажного жилого дома были деблокированы четыре погибших человека. При этом спасли 15 человек, из которых 8 госпитализированы.

"Всего погибли 17 человек (из них 1 ребенок и 1 человек умер в больнице), спасены
21 человек, из которых 12 госпитализированы", - отмечают в ГСЧС.

Аварийно-спасательные работы на месте разрушенных жилых домов продолжаются.

Напомним, 6 октября россияне выпустили по Запорожью семь ракет. От обстрелов россиян пострадали частные и многоквартирные дома, а также автомобили, магазины, медицинские и образовательные учреждения, остановка общественного транспорта и другие инфраструктурные объекты.

Кроме того, вчера системы ПВО сбили три ракеты россиян над одной из общин Запорожского района.

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Запорожье