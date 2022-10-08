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Ракетний удар по Запоріжжю 6 жовтня: кількість жертв зросла до 17

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Запоріжжя, Субота 08 жовтня 2022 10:57
Ракетний удар по Запоріжжю 6 жовтня: кількість жертв зросла до 17 Фото: кількість жертв внаслідок удару по Запоріжжю 6 жовнтя зросла до 17 (t.me/dsns_telegram)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Кількість загиблих людей внаслідок ракетних ударів російських окупантів по Запоріжжю 6 жовтня зросла до 17.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.

Повідомляється, що загалом з-під завалів п’ятиповерхового житлового будинку у Запоріжжі було деблоковано 13 загиблих осіб, з них одна дитина. При цьому шістьох людей врятовали, з яких 4 госпіталізовано.

З-під завалів чотириповерхового житлового будинку було деблоковано чотирьох загиблих людей. При цьому врятовали 15 осіб, з яких 8 госпіталізовано.

"Всього загинуло 17 осіб (з них 1 дитина та 1 особа померла в лікарні), врятовано
21 особу, з яких 12 госпіталізовано", - зазначають в ДСНС.

Аварійно-рятувальні роботи на місці зруйнованих житлових будинків тривають.

Нагадаємо, 6 жовтня росіяни випустили по Запоріжжю сім ракет. Від обстрілу росіян постраждали приватні та багатоквартирні будинки, а також автомобілі, магазини, медичні та освітні установи, зупинка громадського транспорту та інші інфраструктурні об’єкти.

Окрім того, вчора системи ППО збили три ракети росіян над однією з громад Запорізького району.

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