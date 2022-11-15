Ракетний удар по Україні: в УЗ назвали потяги, які затримуються

Так, затримується на відправку на 30 хвилин поїзд №42 Трускавець – Дніпро, а також поїзд №31/32 Запоріжжя – Перемишль затримується на 20 хвилин.

Загалом чотири рейси затримуються на час до 30 хвилин, решта 23 рейсів слідує за графіком.

Укрзалізниця підготувала резервні тепловози для рейсів, на які може вплинути відсутність електроенергії. Пасажири, які прибувають на залізничні вокзали після початку комендантської години, зможуть безкоштовно залишитись на ніч на вокзалах.

Оновлено (17:28)

Через відсутність напруги в контактній мережі та масштабну повітряну тривогу затримуються наступні рейси:

№88 Ковель – Запоріжжя затримується орієнтовно на 30 хвилин;

№17 Харків – Ужгород затримується на 30 хвилин;

№711 Краматорськ – Київ вирушив під резервним тепловозом із затримкою в межах 40 хвилин.

Також через відсутність напруги на невизначений час затримуються рейси №715 Київ – Перемишль, №750 Ужгород – Київ, безпересадкові вагони Відень – Київ, №772 Хмельницький – Київ, №86 Львів – Запоріжжя, №55 Київ – Рахів.