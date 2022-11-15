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Ракетний удар по Україні: в УЗ назвали потяги, які затримуються

Фото: в УЗ назвали потяги, які затримуються через ракетний удар РФ (uz.gov.uа)
Автор: Константин Широкун

У зв'язку з ракетними ударами РФ по інфраструктурі України деякі пасажирські потяги прямуватимуть із затримкою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Укрзалізниці".

Так, затримується на відправку на 30 хвилин поїзд №42 Трускавець – Дніпро, а також поїзд №31/32 Запоріжжя – Перемишль затримується на 20 хвилин.

Загалом чотири рейси затримуються на час до 30 хвилин, решта 23 рейсів слідує за графіком.

Укрзалізниця підготувала резервні тепловози для рейсів, на які може вплинути відсутність електроенергії. Пасажири, які прибувають на залізничні вокзали після початку комендантської години, зможуть безкоштовно залишитись на ніч на вокзалах.

Оновлено (17:28)

Через відсутність напруги в контактній мережі та масштабну повітряну тривогу затримуються наступні рейси:

  • №88 Ковель – Запоріжжя затримується орієнтовно на 30 хвилин;
  • №17 Харків – Ужгород затримується на 30 хвилин;
  • №711 Краматорськ – Київ вирушив під резервним тепловозом із затримкою в межах 40 хвилин.

Також через відсутність напруги на невизначений час затримуються рейси №715 Київ – Перемишль, №750 Ужгород – Київ, безпересадкові вагони Відень – Київ, №772 Хмельницький – Київ, №86 Львів – Запоріжжя, №55 Київ – Рахів.

Нагадаємо, 15 листопада під час масштабної повітряної тривоги по Україні в низці регіонів пролунали вибухи.

Пізніше Кличко розповів, що російські окупанти потрапили до двох житлових будинків у Печерському районі Києва.

Також російські військові вдарили по Львову. В обласному центрі було чути кілька гучних вибухів. У місті частково зникло світло.

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