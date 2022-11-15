Ракетный удар по Украине: в УЗ назвали поезда, которые задерживаются

Так, задерживается на отправку на 30 минут поезд №42 Трускавец – Днепр, также поезд №31/32 Запорожье - Перемышль задерживается на 20 минут.

В общей сложности четыре рейса задерживаются на время до 30 минут, остальные 23 рейса следуют по графику.

"Укрзализныця" подготовила резервные тепловозы для рейсов, на которые может повлиять отсутствие электроэнергии. Пассажиры, прибывающие на железнодорожные вокзалы после начала комендантского часа, смогут бесплатно остаться на ночь на вокзалах.

Обновлено (17:28)

Из-за отсутствия напряжения в контактной сети и масштабной воздушной тревоги задерживаются следующие рейсы:

№88 Ковель – Запорожье задерживается ориентировочно на 30 минут;

№17 Харьков – Ужгород задерживается на 30 минут;

№711 Краматорск – Киев отправился под резервным тепловозом с задержкой в пределах 40 минут.

Также из-за отсутствия напряжения на неопределенное время задерживаются рейсы №715 Киев – Перемышль, №750 Ужгород – Киев, беспересадочные вагоны Вена – Киев, №772 Хмельницкий – Киев, №86 Львов – Запорожье, №55 Киев – Рахов.