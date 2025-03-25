Ракетний удар по Сумах: кількість постраждалих зросла майже до сотні

Обстріл Сум 24 березня

Вчора, 24 березня, російські терористи завдали ракетного удару по центру міста Суми, внаслідок чого були пошкоджені багатоповерхівки, школа й лікарня. Зокрема рятувальники повідомили про низку пожеж. Спочатку було відомо про 28 постраждалих, однак їх кількість продовжувала зростати.

Коментуючи обстріл голова Міністерства закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що атака сталася на тлі порожніх заяв росіян про мир та закликав Захід чинити тиск на Росію.

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