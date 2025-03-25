RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Ракетный удар по Сумах: количество пострадавших возросло почти до сотни

Фото: последствия обстрела Сум (t.me/kobzarartemsn)
Автор: Сергей Пышкин

В Сумах продолжается ликвидация последствий вчерашнего обстрела. На данный момент известно о 99 пострадавших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Сумского городского совета.

Как пишет горсовет, на местах событий развернуты три локации, где работают спасатели, правоохранители, коммунальщики и волонтеры.

"Здесь владельцам поврежденных помещений выдают необходимые для аварийного ремонта стройматериалы, распиливают OSB-плиты и помогают закрывать выбитые окна", - добавляет горсовет.

Согласно последней информации, в результате обстрела пострадали 99 человек, среди которых:

  • 76 взрослых;
  • 23 ребенка.

"Поставщики услуг работают над восстановлением подачи электроэнергии, отопления, воды и газа", - добавляет горсовет.

Обстрел Сум 24 марта

Вчера, 24 марта, российские террористы нанесли ракетный удар по центу города Сумы, в результате чего были повреждены многоэтажки, школа и больница. В частности спасатели сообщили о ряде пожаров. Сначала было известно о 28 пострадавших, однако их количество продолжало расти.

Комментируя обстрел глава Министерства иностранных дел Андрей Сибига заявил, что атака произошла на фоне пустых заявлений россиян о мире и призвал Запад оказать давление на Россию.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в УкраинеСумы