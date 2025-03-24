Ракетний удар по Сумах: кількість постраждалих зросла до 94 людей

У міській раді зазначили, що наразі відомого про 94 поранених. Раніше повідомлялося про 88 постраждалих від російської атаки.

"За уточненими даними управління охорони здоров'я, дітей постраждало 23", - розповіли мерії.

За медичною допомогою звернулись 71 дорослий і 17 дітей. П’ятьом надали допомогу на місці події, 13 лікуються амбулаторно, решта ушпиталені.

На місці події сьогодні працювали фахівці ДСНС, представники Нацполіції, органів місцевого самоврядування, комунальних підприємств, Сумської філії ТОВ "Газорозподільні мережі України", обласної організації Товариства Червоного Хреста України - загалом 240 осіб.

Рятувальники розгорнули два пункти незламності. Допомогу надавав психолог ДСНС.

Пошкодження на місці удару

За повідомленням міської ради, попередньо відомо про пошкодження 26 будівель різного призначення, серед них: три школи, дитсадок, заклад профтехосвіти, міжшкільний навчально-виробничий комбінат, лікарня, 16 житлових будинків, ресторанно-розважальний комплекс, СТО, адміністративна будівля.

Загалом внаслідок атаки було вибито понад 3000 вікон, пошкоджено покрівлі у восьми багатоквартирних і чотирьох приватних будинках. Дахи чотирьох багатоквартирних будинків потребують капітального ремонту.

Без водопостачання наразі залишаються сім будинків, без газопостачання - три.

Аварійно-відновлювальні роботи будуть продовжені завтра з 7:30.

Удар по Сумах

Нагадаємо, сьогодні близько 14:00 години росіяни завдали ракетного удару по центру Сум сьогодні вдень. Спочатку місцева влада повідомляла про 28 постраждалих, але це число швидко зросло.

Рятувальники повідомляли, що через атаку почалося кілька пожеж. Також вони провели евакуацію 40 дітей і 16 дорослих.