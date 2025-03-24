Ракетный удар по Сумах: количество пострадавших возросло до 94 человек

В городском совете отметили, что на данный момент известно о 94 раненых. Ранее сообщалось о 88 пострадавших от российской атаки.

"По уточненным данным управления здравоохранения, детей пострадало 23", - рассказали в мэрии.

За медицинской помощью обратились 71 взрослый и 17 детей. Пятерым оказали помощь на месте происшествия, 13 лечатся амбулаторно, остальные госпитализированы.

На месте происшествия сегодня работали специалисты ГСЧС, представители Нацполиции, органов местного самоуправления, коммунальных предприятий, Сумского филиала ООО "Газораспределительные сети Украины", областной организации Общества Красного Креста Украины - всего 240 человек.

Спасатели развернули два пункта несокрушимости. Помощь оказывал психолог ГСЧС.

Повреждения на месте удара

По сообщению городского совета, предварительно известно о повреждении 26 зданий различного назначения, среди них: три школы, детсад, заведение профтехобразования, межшкольный учебно-производственный комбинат, больница, 16 жилых домов, ресторанно-развлекательный комплекс, СТО, административное здание.

Всего в результате атаки было выбито более 3000 окон, повреждены кровли в восьми многоквартирных и четырех частных домах. Крыши четырех многоквартирных домов требуют капитального ремонта.

Без водоснабжения пока остаются семь домов, без газоснабжения - три.

Аварийно-восстановительные работы будут продолжены завтра с 7:30.

Удар по Сумах

Напомним, сегодня около 14:00 часов россияне нанесли ракетный удар по центру Сум сегодня днем. Сначала местные власти сообщали о 28 пострадавших, но это число быстро возросло.

Спасатели сообщали, что из-за атаки началось несколько пожаров. Также они провели эвакуацию 40 детей и 16 взрослых.