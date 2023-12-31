Вчора, 30 грудня, російські терористи завдали ракетних ударів по Селидове Донецької області. Кількість загиблих й поранених зросла.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Донецької обласної військової адміністрації Вадима Філашкіна.
Що сталось
Російські терористи двічі вдарили по місту:
Кількість постраждалих й загиблих зросла
"Від цих ударів загинули 2 людини, 12 зазнали поранень. Усі поранені отримали необхідну медичну допомогу", - пише Філашкін.
Фото: Ракетний удар по Селидове Донецької області: кількість загиблих й поранених зросла (t.me/VadimFilashkin_donoda/)
Внаслідок ударів пошкоджень зазнали:
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в ДСНС показали фотографії порятунку людей після російських ударів по Селидове.
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