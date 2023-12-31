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Ракетный удар по Селидово Донецкой области: количество погибших и раненых выросло

Фото: Ракетный удар по Селидово Донецкой области: количество погибших и раненых возросло (t.me/VadimFilashkin_donoda)
Автор: Сергей Пышкин

Вчера, 30 декабря, российские террористы нанесли ракетные удары по Селидово Донецкой области. Число погибших и раненых возросло.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Донецкой областной военной администрации Вадима Филашкина.

Что случилось

Российские террористы дважды ударили по городу:

  • днем ракетой "Искандер";
  • ночью тремя ракетами С-300.

Число пострадавших и погибших возросло

"От этих ударов погибли 2 человека, 12 получили ранения. Все раненые получили необходимую медицинскую помощь", - пишет Филашкин.

 

Фото: Ракетный удар по Селидово Донецкой области: количество погибших и раненых возросло (t.me/VadimFilashkin_donoda/)

В результате ударов повреждения получили:

  • 38 частных домов;
  • 6 многоэтажек;
  • учебное заведение;
  • общежитие;
  • админздание.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в ГСЧС показали фотографии спасения людей после российских ударов по Селидово.

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