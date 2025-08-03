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Ракетний удар росіян по Миколаєву: в поліції показали відео перших хвилин

Україна, Неділя 03 серпня 2025 17:55
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Ракетний удар росіян по Миколаєву: в поліції показали відео перших хвилин Фото: Миколаїв побував під ракетним ударом росіян (Telegram)
Автор: Антон Корж

В Національній поліції показали відео перших хвилин після російського ракетного удару по Миколаєву в ніч на 3 серпня. Росіяни атакували житлові квартали міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис першого заступника начальника Департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького.

"Учора ввечері ворог знову завдав ракетного удару по мирному населенню. Внаслідок обстрілу в Миколаєві пошкоджено багатоквартирні та приватні будинки, транспортні засоби. Є поранені серед цивільних", - сказано у повідомленні.

За словами Білошицького, патрульні першими прибули на місце удару разом із рятувальниками та медиками. Поліцейські надавали допомогу постраждалим, організували проїзд для спецтранспорту, забезпечили охорону периметра та підтримували громадський порядок.

"Друзі, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Чуєте сирени - йдіть в укриття. Це може врятувати життя", - додав він.

Ракетний удар по Миколаєву стався пізно ввечері 2 серпня. Стратегічний бомбардувальник Ту-22М3 - носій надзвукових крилатих ракет типу Х-22 випустив ракету, яка попрямувала у бік Миколаєва.

За кілька хвилин у місті пролунав потужний вибух, який спричинив масштабну пожежу та руйнування в житловому секторі. У результаті атаки в окремих районах Миколаєва та Херсонської області зникло електропостачання. Згодом у ДСНС підтвердили, що ракета влучила у цивільну інфраструктуру.

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