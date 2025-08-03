Пожежі, будинки в руїнах, є постраждалі: фото з місця удару по Миколаєву

Російські окупанти ввечері, 2 серпня, завдали ракетного удару по Миколаєву. Внаслідок обстрілу виникли пожежі, зруйновано будинки та постраждали люди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ДСНС Миколаєва.

"Станом на зараз. Трьох людей госпіталізовано. Декільком постраждалим медики надали допомогу на місці", - написав він.

Також надзвичайники уточнили, що внаслідок атаки є постраждалі. Пізніше глава Миколаївської ОВА Віталій Кім уточнив, що трьох людей госпіталізували.

"Російська армія продовжує воювати проти мирного населення. Унаслідок ракетного удару по житловому мікрорайону Миколаєва зруйновано приватні будинки, пошкоджено оселі мирних жителів", - йдеться у повідомленні.

Що передувало

Нагадаємо, пізно ввечері 2 серпня, Повітряні сили ЗСУ зафіксували над Чорним морем літак Ту-22М3, який є носієм ракет Х-22.

Після цього військові зафіксували ракету курсом на Миколаїв. Спочатку ніякої інформації про наслідки не було, але пізніше мер міста Олександр Сенкевич підтвердив ракетний удар. Кім зі свого боку написав, що в місті пожежа.

Уже пізніше Сєнкевич поінформував, що через обстріл у місті через обстріли зруйновано приватні будинки і пошкоджено ще низку будинків, зокрема багатоповерхівки.

Також варто зазначити, що буквально після атаки на Миколаїв і повідомлення про вибухи в Миколаївській області, в цьому регіоні, а також у місті Херсон - зникло світло.

Відомо, що станом на 22:51 світло в Херсон стали повертати. Однак голова ОВА Олександр Прокудін закликав людей економно користуватися електроенергією до стабілізації ситуації.