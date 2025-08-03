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Пожежі, будинки в руїнах, є постраждалі: фото з місця удару по Миколаєву

Неділя 03 серпня 2025 00:25
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Пожежі, будинки в руїнах, є постраждалі: фото з місця удару по Миколаєву Фото: рятувальник на місці подій у Миколаєві (t.me/dsns_mykolaiv)
Автор: Едуард Ткач

Російські окупанти ввечері, 2 серпня, завдали ракетного удару по Миколаєву. Внаслідок обстрілу виникли пожежі, зруйновано будинки та постраждали люди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ДСНС Миколаєва.

"Російська армія продовжує воювати проти мирного населення. Унаслідок ракетного удару по житловому мікрорайону Миколаєва зруйновано приватні будинки, пошкоджено оселі мирних жителів", - йдеться у повідомленні.

Наразі підрозділи ДСНС проводять аварійно-рятувальні роботи та ліквідовують пожежу на місці удару.

Фото: рятувальники на місці подій у Миколаєві (t.me/dsns_mykolaiv)

Також надзвичайники уточнили, що внаслідок атаки є постраждалі. Пізніше глава Миколаївської ОВА Віталій Кім уточнив, що трьох людей госпіталізували.

"Станом на зараз. Трьох людей госпіталізовано. Декільком постраждалим медики надали допомогу на місці", - написав він.

Що передувало

Нагадаємо, пізно ввечері 2 серпня, Повітряні сили ЗСУ зафіксували над Чорним морем літак Ту-22М3, який є носієм ракет Х-22.

Після цього військові зафіксували ракету курсом на Миколаїв. Спочатку ніякої інформації про наслідки не було, але пізніше мер міста Олександр Сенкевич підтвердив ракетний удар. Кім зі свого боку написав, що в місті пожежа.

Уже пізніше Сєнкевич поінформував, що через обстріл у місті через обстріли зруйновано приватні будинки і пошкоджено ще низку будинків, зокрема багатоповерхівки.

Також варто зазначити, що буквально після атаки на Миколаїв і повідомлення про вибухи в Миколаївській області, в цьому регіоні, а також у місті Херсон - зникло світло.

Відомо, що станом на 22:51 світло в Херсон стали повертати. Однак голова ОВА Олександр Прокудін закликав людей економно користуватися електроенергією до стабілізації ситуації.

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