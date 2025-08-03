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Ракетный удар россиян по Николаеву: в полиции показали видео первых минут

Украина, Воскресенье 03 августа 2025 17:55
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Ракетный удар россиян по Николаеву: в полиции показали видео первых минут Фото: Николаев побывал под ракетным ударом россиян (Telegram)
Автор: Антон Корж

В Национальной полиции показали видео первых минут после российского ракетного удара по Николаеву в ночь на 3 августа. Россияне атаковали жилые кварталы города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение первого заместителя начальника Департамента патрульной полиции Алексея Билошицкого.

"Вчера вечером враг снова нанес ракетный удар по мирному населению. В результате обстрела в Николаеве повреждены многоквартирные и частные дома, транспортные средства. Есть раненые среди гражданских", - сказано в сообщении.

По словам Белошицкого, патрульные первыми прибыли на место удара вместе со спасателями и медиками. Полицейские оказывали помощь пострадавшим, организовали проезд для спецтранспорта, обеспечили охрану периметра и поддерживали общественный порядок.

"Друзья, не игнорируйте сигналы воздушной тревоги. Слышите сирены - идите в укрытие. Это может спасти жизнь", - добавил он.

Ракетный удар по Николаеву произошел поздно вечером 2 августа. Стратегический бомбардировщик Ту-22М3 - носитель сверхзвуковых крылатых ракет типа Х-22 выпустил ракету, которая направилась в сторону Николаева.

Через несколько минут в городе прогремел мощный взрыв, который вызвал масштабный пожар и разрушения в жилом секторе. В результате атаки в отдельных районах Николаева и Херсонской области исчезло электроснабжение. Впоследствии в ГСЧС подтвердили, что ракета попала в гражданскую инфраструктуру.

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