Ракетный удар россиян по Николаеву: в полиции показали видео первых минут

В Национальной полиции показали видео первых минут после российского ракетного удара по Николаеву в ночь на 3 августа. Россияне атаковали жилые кварталы города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение первого заместителя начальника Департамента патрульной полиции Алексея Билошицкого.

"Вчера вечером враг снова нанес ракетный удар по мирному населению. В результате обстрела в Николаеве повреждены многоквартирные и частные дома, транспортные средства. Есть раненые среди гражданских", - сказано в сообщении.

По словам Белошицкого, патрульные первыми прибыли на место удара вместе со спасателями и медиками. Полицейские оказывали помощь пострадавшим, организовали проезд для спецтранспорта, обеспечили охрану периметра и поддерживали общественный порядок.

"Друзья, не игнорируйте сигналы воздушной тревоги. Слышите сирены - идите в укрытие. Это может спасти жизнь", - добавил он.