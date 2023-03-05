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Ракетний удар росіян по будинку в Запоріжжі: кількість загиблих знову зросла

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Запоріжжя, Неділя 05 березня 2023 08:05
Ракетний удар росіян по будинку в Запоріжжі: кількість загиблих знову зросла Фото: Кількість жертв унаслідок удару росін по будинку в Запоріжжі зросла до 13 (facebook.com/DSNSZP)
Автор: Олег Васьків

Кількість жертв унаслідок ракетного удару росіян по житловому будинку в Запоріжжі знову зросла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Державної служби з надзвичайних ситуацій.

"З-під завалів будинку деблокували 13 загиблих, з них одну 8-місячну дитину", - вказують фахівці.

У ДСНС зазначають, що було врятовано 11 осіб. Під час розбору зруйнованих конструкцій будинку витягли чотирьох котів та одну собаку.

"Роботи тривають. Комунальні служби вивезли понад 853 тонни будівельних уламків. Психологи на місці події надали допомогу 100 мешканцям будинку та родичам постраждалих", - додали у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Нагадаємо, у ніч на 2 березня росіяни завдали ракетного удару по багатоповерхівці у Запоріжжі.

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