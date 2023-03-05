Ракетний удар росіян по будинку в Запоріжжі: кількість загиблих знову зросла

Кількість жертв унаслідок ракетного удару росіян по житловому будинку в Запоріжжі знову зросла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Державної служби з надзвичайних ситуацій.

"З-під завалів будинку деблокували 13 загиблих, з них одну 8-місячну дитину", - вказують фахівці.

У ДСНС зазначають, що було врятовано 11 осіб. Під час розбору зруйнованих конструкцій будинку витягли чотирьох котів та одну собаку.

"Роботи тривають. Комунальні служби вивезли понад 853 тонни будівельних уламків. Психологи на місці події надали допомогу 100 мешканцям будинку та родичам постраждалих", - додали у Державній службі з надзвичайних ситуацій.