Ракетный удар россиян по дому в Запорожье: количество погибших снова выросло
Число жертв в результате ракетного удара россиян по жилому дому в Запорожье снова возросло.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
"Из-под завалов дома деблокировали 13 погибших, из них одного 8-месячного ребенка", - указывают специалисты.
В ГСЧС отмечают, что были спасены 11 человек. При разборе разрушенных конструкций дома вытащили четырех кошек и одну собаку.
"Работы продолжаются. Коммунальные службы вывезли более 853 тонн строительных обломков. Психологи на месте происшествия оказали помощь 100 жителям дома и родственникам пострадавших", - добавили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.
Напомним, в ночь на 2 марта россияне нанесли ракетный удар по многоэтажке в Запорожье.
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