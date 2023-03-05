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Ракетный удар россиян по дому в Запорожье: количество погибших снова выросло

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Запорожье, Воскресенье 05 марта 2023 08:05
Ракетный удар россиян по дому в Запорожье: количество погибших снова выросло Фото: Число жертв в результате удара росин по дому в Запорожье выросло до 13 (facebook.com/DSNSZP)
Автор: Олег Васкив

Число жертв в результате ракетного удара россиян по жилому дому в Запорожье снова возросло.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"Из-под завалов дома деблокировали 13 погибших, из них одного 8-месячного ребенка", - указывают специалисты.

В ГСЧС отмечают, что были спасены 11 человек. При разборе разрушенных конструкций дома вытащили четырех кошек и одну собаку.

"Работы продолжаются. Коммунальные службы вывезли более 853 тонн строительных обломков. Психологи на месте происшествия оказали помощь 100 жителям дома и родственникам пострадавших", - добавили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

Напомним, в ночь на 2 марта россияне нанесли ракетный удар по многоэтажке в Запорожье.

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