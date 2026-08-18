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Ракетний удар РФ убив 10 людей у Печенігах на Харківщині

10:01 18.08.2026 Вт
2 хв
Також є постраждалі
aimg Юлія Капітонова
Фото: Екстрені служби вже усувають наслідки атаки (dsns.gov.ua)

18 серпня Росія завдала ракетного удару по Печенігам у Харківській області. Згідно з останніми даними, загинули 10 цивільних.

Про це заявив глава Харківської ОДА Олег Синєгубов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис у Telegram.

"Окупанти завдали ракетного удару по Печенігах. За попередньою інформацією, загинули 10 людей", - підтвердив Синєгубов.

За його словами, ще 8 мирних мешканців постраждали. Вони вже отримують необхідну медичну допомогу.

Глава ОДА додав, що внаслідок російської атаки пошкоджено 10 приватних будинків, кафе, пошту, магазин і щонайменше 7 автомобілів.

Синєгубов наголосив, що екстрені служби вже прибули на місце ворожого удару та розпочали ліквідацію його наслідків.

Оновлено о 10:51

Глава ОДА повідомив, що кількість потерпілих через російську атаку зросла до 17 осіб.

"На місці працюють бригади медиків та інші екстрені служби. Усім надається необхідна допомога", - наголосив Синєгубов.

Харківська обласна прокуратура заявила, що ворог скоїв повітряний напад близько 08:40.

Згідно з останніми даними, росіяни застосували дві малогабаритні крилаті ракети "Бандероль".

Уже розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людей (ч. 2 ст. 438 КК України).

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ХарківВійна Росії проти УкраїниРакетна атака