Ракетний удар РФ убив 10 людей у Печенігах на Харківщині

18 серпня Росія завдала ракетного удару по Печенігам у Харківській області. Згідно з останніми даними, загинули 10 цивільних.
Про це заявив глава Харківської ОДА Олег Синєгубов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис у Telegram.
"Окупанти завдали ракетного удару по Печенігах. За попередньою інформацією, загинули 10 людей", - підтвердив Синєгубов.
За його словами, ще 8 мирних мешканців постраждали. Вони вже отримують необхідну медичну допомогу.
Глава ОДА додав, що внаслідок російської атаки пошкоджено 10 приватних будинків, кафе, пошту, магазин і щонайменше 7 автомобілів.
Синєгубов наголосив, що екстрені служби вже прибули на місце ворожого удару та розпочали ліквідацію його наслідків.
Оновлено о 10:51
Глава ОДА повідомив, що кількість потерпілих через російську атаку зросла до 17 осіб.
"На місці працюють бригади медиків та інші екстрені служби. Усім надається необхідна допомога", - наголосив Синєгубов.
Харківська обласна прокуратура заявила, що ворог скоїв повітряний напад близько 08:40.
Згідно з останніми даними, росіяни застосували дві малогабаритні крилаті ракети "Бандероль".
Уже розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людей (ч. 2 ст. 438 КК України).
Нагадаємо, ми розповідали, як сили ППО відбивали нову атаку РФ уночі 18 серпня.
Окрім того, відомі наслідки удару Росії по Київській області.
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