Ракетний удар РФ убив 10 людей у Печенігах на Харківщині

"Окупанти завдали ракетного удару по Печенігах. За попередньою інформацією, загинули 10 людей", - підтвердив Синєгубов.

За його словами, ще 8 мирних мешканців постраждали. Вони вже отримують необхідну медичну допомогу.

Глава ОДА додав, що внаслідок російської атаки пошкоджено 10 приватних будинків, кафе, пошту, магазин і щонайменше 7 автомобілів.

Синєгубов наголосив, що екстрені служби вже прибули на місце ворожого удару та розпочали ліквідацію його наслідків.

Оновлено о 10:51

Глава ОДА повідомив, що кількість потерпілих через російську атаку зросла до 17 осіб.

"На місці працюють бригади медиків та інші екстрені служби. Усім надається необхідна допомога", - наголосив Синєгубов.

Харківська обласна прокуратура заявила, що ворог скоїв повітряний напад близько 08:40.

Згідно з останніми даними, росіяни застосували дві малогабаритні крилаті ракети "Бандероль".

Уже розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людей (ч. 2 ст. 438 КК України).