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Ракетный удар РФ убил 10 человек в Печенегах Харьковской области

10:01 18.08.2026 Вт
1 мин
Также есть пострадавшие
aimg Юлия Капитонова
Фото: Экстренные службы уже устраняют последствия атаки (dsns.gov.ua)

18 августа Россия нанесла ракетный удар по Печенегам в Харьковской области. Согласно последним данным, погибли 10 гражданских.

Об этом заявил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в Telegram.

"Оккупанты нанесли ракетный удар по Печенегам. По предварительной информации, погибли 10 человек", - подтвердил Синегубов.

По его словам, еще 8 мирных жителей пострадали. Они уже получают необходимую медицинскую помощь.

Глава ОГА добавил, что в результате российской атаки повреждены 10 частных домов, кафе, почта, магазин и не менее 7 автомобилей.

Синегубов подчеркнул, что экстренные службы уже прибыли на место вражеского удара и приступили к ликвидации его последствий.

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