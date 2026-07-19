Ракетний удар РФ повністю знищив завод та склади компанії UKRTAC у Києві

Дангадзе назвав сьогоднішню ніч "найбільшою трагедією за всю історію компанії".

"Внаслідок прямого ракетного влучання було повністю знищено завод UKRTAC та наші склади", - написав він.

Водночас засновник компанії наголосив, що найголовніше, що під час удару ніхто з працівників не загинув.

Він підкреслив, що, попри втрату будівель, обладнання та майна, неможливо знищити команду, її досвід і професійні знання.

"Ми не здаємося. Ми відбудуємося. Ми продовжимо працювати. І ми зробимо все, щоб UKRTAC став ще сильнішим", - наголосив Дангадзе.

UKRTAC - це український виробник військової амуніції та індивідуального балістичного захисту, бронежилетів, плитоносок, штурмових рюкзаків і баулів.