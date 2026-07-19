Ракетний удар РФ повністю знищив завод та склади компанії UKRTAC у Києві

Завод та склади українського підприємства UKRTAC повністю знищені внаслідок ракетного удару Росії по Києву вночі 19 липня.
Як передає РБК-Україна, про це засновник компанії Северіон Дангадзе повідомив у Facebook.
Дангадзе назвав сьогоднішню ніч "найбільшою трагедією за всю історію компанії".
"Внаслідок прямого ракетного влучання було повністю знищено завод UKRTAC та наші склади", - написав він.
Водночас засновник компанії наголосив, що найголовніше, що під час удару ніхто з працівників не загинув.
Він підкреслив, що, попри втрату будівель, обладнання та майна, неможливо знищити команду, її досвід і професійні знання.
"Ми не здаємося. Ми відбудуємося. Ми продовжимо працювати. І ми зробимо все, щоб UKRTAC став ще сильнішим", - наголосив Дангадзе.
UKRTAC - це український виробник військової амуніції та індивідуального балістичного захисту, бронежилетів, плитоносок, штурмових рюкзаків і баулів.
Нагадаємо, у ніч на 19 липня Росія атакувала Україну 41 ракетою та 125 ударними дронами. Силам ППО вдалося збити більшість ворожих цілей, зокрема майже всю балістику, однак є й влучання.
Основним напрямком удару був Київ. У кількох районах міста зафіксовано пошкодження житлового будинку та пожежі.
Внаслідок ворожого обстрілу загинула одна людина, також відомо про 15 постраждалих.
Детальніше про наслідки нічного удару по Києву - у матеріалі РБК-Україна.