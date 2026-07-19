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Ракетный удар РФ полностью уничтожил завод и склад компании UKRTAC в Киеве

11:33 19.07.2026 Вс
2 мин
Есть ли жертвы и что будет с компанией дальше?
aimg Татьяна Степанова
Иллюстративное фото: ракетный удар РФ полностью уничтожил завод и склады компании UKRTAC в Киеве (ГСЧС)

Завод и склады украинского предприятия UKRTAC полностью уничтожены в результате ракетного удара России по Киеву ночью 19 июля.

Как передает РБК-Украина, об этом основатель компании Северион Дангадзе сообщил в Facebook.

Дангадзе назвал сегодняшнюю ночь "величайшей трагедией за всю историю компании".

"В результате прямого ракетного попадания был полностью уничтожен завод UKRTAC и наши склады", - написал он.

В то же время основатель компании подчеркнул, что самое главное, что при ударе никто из работников не погиб.

Он отметил, что, несмотря на потерю зданий, оборудования и имущества, невозможно уничтожить команду, ее опыт и профессиональные знания.

"Мы не сдаемся. Мы отстроимся. Мы продолжим работать. И мы сделаем все, чтобы UKRTAC стал еще сильнее", - подчеркнул Дангадзе.

UKRTAC - это украинский производитель военной амуниции и индивидуальной баллистической защиты, бронежилетов, плитоносок, штурмовых рюкзаков и баулов.

Массированная атака на Киев

Напомним, в ночь на 19 июля Россия атаковала Украину 41 ракетой и 125 ударными дронами. Силам ПВО удалось сбить большинство враждебных целей, в том числе почти всю баллистику, однако есть и попадание.

Основным направлением удара был Киев. В нескольких районах города зафиксированы повреждения жилого дома и пожара.

В результате вражеских обстрелов погиб один человек, также известно о 15 пострадавших.

Детальнее о последствиях ночного удара по Киеву - в материале РБК-Украина.

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