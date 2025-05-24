Ракетний удар РФ по порту в Одесі: кількість загиблих зросла

Удар по порту в Одесі

Вдень 23 травня в Одесі пролунали вибухи. Це сталося на тлі оголошеної Повітряними силами загрози про балістику.

Як з'ясувалося пізніше, ворог вдарив двома балістичними ракетами по портовій інфраструктурі Одеси. Внаслідок атаки загинув працівник порту.

За словами голови Одеської ОВА, ще вісім осіб отримали поранення. Четверо постраждалих були у важкому стані. Двоє поранених перебували у стані середнього ступеня важкості і ще двоє отримали незначні тілесні ушкодження.

Пізніше кількість жертв в Одесі зросла. У лікарні помер 71-річний чоловік.

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