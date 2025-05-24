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Ракетний удар РФ по порту в Одесі: кількість загиблих зросла

Фото: в Одесі зросла кількість жертв через атаку РФ (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Кількість жертв внаслідок атаки росіян по порту в Одесі зросла. У лікарні помер поранений чоловік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Одеської ОВА Олега Кіпера в Telegram.

"Кількість жертв вчорашньої атаки росіян по Одесі збільшилася. На жаль, від отриманих поранень, у лікарні помер 41-річний чоловік. Висловлюю щирі співчуття рідним та близьким", - повідомив Кіпер.

Тобто кількість жертв ракетного удару по Одесі зросла до трьох.

 

Удар по порту в Одесі

Вдень 23 травня в Одесі пролунали вибухи. Це сталося на тлі оголошеної Повітряними силами загрози про балістику.

Як з'ясувалося пізніше, ворог вдарив двома балістичними ракетами по портовій інфраструктурі Одеси. Внаслідок атаки загинув працівник порту.

За словами голови Одеської ОВА, ще вісім осіб отримали поранення. Четверо постраждалих були у важкому стані. Двоє поранених перебували у стані середнього ступеня важкості і ще двоє отримали незначні тілесні ушкодження.

Пізніше кількість жертв в Одесі зросла. У лікарні помер 71-річний чоловік.

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ОдесаВійна в УкраїніРакетна атака