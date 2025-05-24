Ракетный удар РФ по порту в Одессе: количество погибших возросло

Удар по порту в Одессе

Днем 23 мая в Одессе прогремели взрывы. Это произошло на фоне объявленной Воздушными силами угрозы о баллистике.

Как выяснилось позже, враг ударил двумя баллистическими ракетами по портовой инфраструктуре Одессы. В результате атаки погиб работник порта.

По словам главы Одесской ОВА, еще восемь человек получили ранения. Четверо пострадавших были в тяжелом состоянии. Двое раненых находились в состоянии средней степени тяжести и еще двое получили незначительные телесные повреждения.

Позже количество жертв в Одессе возросло. В больнице скончался 71-летний мужчина.

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