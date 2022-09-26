Ракетний удар по Первомайському: слідчі знайшли уламки ракети "Іскандер"

Російські окупанти здійснили обстріл Первомайського Харківської області ракетою "Іскандер М". Її уламки були знайдені на місці подій.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на начальника Слідчого управління Нацполіції Харківської області Сергія Болвінова.

"Слідчі працюють на місці, знайдені уламки ракети "Іскандер М". Є пошкодження інфраструктури, а також частково зруйновані два житлових будинки - вибито вікна, пошкоджено дахи", - написав він. Обстріл Первомайського 26 вересня російські окупанти завдали ракетного удару по об'єкту цивільної інфраструктури у місті. Пошкоджень також зазнали об'єкти критичної інфраструктури та повністю зруйновано 2 приватні будинки. Внаслідок обстрілів загинуло щонайменше четверо людей, серед яких 15-річна дівчинка.