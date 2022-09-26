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Ракетний удар по Первомайському: названо кількість жертв (фото)

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Понеділок 26 вересня 2022 18:03
Ракетний удар по Первомайському: названо кількість жертв (фото) Фото: ракетний удар по Первомайському та Куп'янську (facebook.com/MNSKHARKIV)
Автор: Сергій Пишкін

Російські військові завдали удару з РСЗВ та важкої артилерії по Первомайському та Куп'янську Харківської області. Внаслідок обстрілів щонайменше четверо людей загинули.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку ДСНС у Харківській області.

Обстріл Первомайського

Внаслідок обстрілу Первомайського загинула 15-річна дитина.

"Трапились руйнування приватних осель, виникла пожежа у літній кухні на площі 20 кв.м., а також в автомобілі. Рятувальники 45-ї Державної пожежно-рятувальної частини локалізували пожежу о 14:45. Пошуково-рятувальні роботи продовжуються", - пише пресслужба ДСНС.

Як відзначає "Суспільне", за словами міського голови Миколи Бакшеєва, внаслідок обстрілів під завалами може бути ще одна людина.

Загалом кількість жертв може становити щонайменше четверо людей.

Обстріл Куп'янська

У Куп'янську внаслідок обстрілу сталася пожежа у будівлі церковної школи та крамниці. Загальна площа займання становила 500 кв.м.

Один з цивільних отримав поранення.

Вже о 11:55 пожежу вдалося локалізувати. Також пожежники врятували будівлю Свято-Миколаївського храму. Вогонь ліквідували о 16:30.

Фото: ракетний удар по Первомайському: названо кількість жертв (facebook.com/MNSKHARKIV)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, сьогодні, 26 вересня, російські військові завдали удару з РСЗВ по місту Первомайський Харківської області, внаслідок чого загинула дитина.

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